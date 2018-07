Roma, spara ai piccioni con un fucile a piombini, ma danneggia i balconi dei vicini: denunciato 52enne

Spara ai piccioni con un fucile a piombini, ma danneggia i balconi dei vicini. I Carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno identificato e denunciato un 52enne, residente a Pomezia, che negli ultimi giorni aveva, in più circostanze, danneggiato con un fucile a piombini i balconi dei residenti della zona. Dopo aver individuato l'abitazione del 52enne (a partire dalla posizione dei balconi colpiti), i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, rinvenendo, appoggiata ad un mobile del salone, una Carabina Diana modello F34 di libera vendita. Il 52enne, portato in caserma, ha subito ammesso le sue responsabilità affermando di aver sparato con il fucile a piombini per cercare di colpire alcuni piccioni. La carabina è stata sequestrata e l'uomo è stato denunciato in stato di libertà, dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento.

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:59



