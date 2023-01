Genzano, centinaia di piccioni all'assalto del presepe

Genzano, i centinaia di piccioni di piazza Frasconi, come spesso accade, oltre che planare sui tavoli all'aperto dei bar per beccare i residui delle colazioni e degli apertivi, in questi giorni hanno assaltato e mangiato lo splendido Presepe Infiorato fatto di essenze e semenze, realizzato dai maestri infioratori genzanesi. Le essenze e le semenze usate, come lenticchie rosse, farro, mais, granturco, hanno attirato i volatili che a centinaia invadono ogni giorno la piazza centrale e il centro storico della cittadina dell'Infiorata. In pratica lo hanno giorno dopo giorno rovinato mangiando e beccando gli ingredienti vegetali usati dagli artisti. Il Presepe Infiorato che rappresenta la natività, ha comunque tenuto bene in queste 3 settimane. Nonostante i danneggiamenti provocati dai piccioni è sempre molto visitato da turisti, visitatori e residenti, come confermano dalla locale Proloco che ha curato l'organizzazione. Foto Video Luciano Sciurba