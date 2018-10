Roma, spacciava alla Borghesiana: preso pusher nigeriano

Fermo in via Arzachena, alla Borghesiana, in compagnia di altre due persone, ha insospettito i poliziotti che hanno così deciso di procedere a un controllo del soggetto. Da un primo accertamento, è risultato che l'uomo, con diversi precedenti, aveva a carico un ordine di custodia cautelare per la violazione della legge sugli stupefacenti.



Una volta perquisito, O.J., nigeriano di 25 anni è stato sorpreso anche con alcuni grammi di marijuana nella tasca dei pantaloni. Nell'appartamento, gli agenti hanno rinvenuto altri involucri contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 290 grammi e materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.