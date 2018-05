Roma, cancellati i murales dei boss. La sfida dei parenti: «Lo rifaremo»

di Alessia Marani e Marco Pasqua

Non ci sta la figlia di Serafino Cordaro, il boss di Tor Bella Monaca morto ammazzato nella sanguinosa faida per il controllo della droga nel quartiere a cui era stato dedicato il murales cancellato l'altra notte nel blitz del Campidoglio. Non appena all'alba è scesa nel cortile dei palazzoni popolari di viale Ferdinando Quaglia e ha guardato la parete, ormai spoglia, senza più il volto del padre e quella scritta Serafino sei il nostro angelo, ha gridato con tutta la forza in corpo verso la polizia: «Lo...