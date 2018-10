Roma, 25enne morta nel palazzo occupato, la rabbia dei residenti: «Ora liberatelo»

Dopo il ritrovamento del corpo di una giovane ragazza nell’edificio occupato in via dei Lucani, a San Lorenzo, i residenti insorgono: «Ora quell’area va liberata. È troppo pericolosa. La notte quei manufatti si trasformano in rifugio per sbandati, ubriachi e tossici». La giovane morta alle 4 di giovedì notte, è stata stroncata forse da un’overdose o da un malore. Solo l’autopsia potrà chiarire l’accaduto. Era vestita e sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Ma resta il fatto che forse il 118 avrebbe potuto salvarla se non fosse stata abbandonata da chi si trovava con lei nell’ex officina occupata se il cancello non fosse stato chiuso con una grossa catena e lucchetti vari. Da mesi i residenti e il municipio denunciano lo stato di abbandono dell’intera area.

«Non si può assolutamente accettare una morte così - sottolinea l’assessore all’Ambiente del II Municipio, Rino Fabiano - Questa è una situazione che seguo da tempo, i proprietari di quell’area sono stati richiamati più volte. La scorsa settimana siamo andati a chiudere con dei mattoni alcuni spazi dove le persone entrano. Sono rimaste poche attività ancora operative, un garage e un parcheggio. Molte altre non ci sono più da tempo. Giovedì abbiamo convocato tutti i proprietari di quegli spazi in Municipio per mettere fine a questa situazione». Intanto lo stabile è stato posto sotto sequestro dagli investigatori del commissariato San Lorenzo. «Alcuni box erano stati trasformati in dormitorio», aggiungono gli abitanti del quartiere. «Meglio riqualificare che abbandonare».



