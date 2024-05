Venerdì 3 Maggio 2024, 07:15

ROSETO Morta a 46 anni la maestra di Roseto, Cristiana Bianchini. La drammatica notizia è iniziata a circolare nelle prime ore dell'alba di ieri. «Cristiana è deceduta poco prima dell'una di notte in ospedale a Giulianova, dove era ricoverata da diversi giorni», fanno sapere le amiche più strette.

Cristiana Bianchini, chi era

La maestra della scuola primaria Bianchini aveva scoperto la malattia 12 anni fa. «Ma lei era forte. Amava la vita in maniera spropositata e ha sempre lottato: era riuscita a tenere il male sotto controllo sino ad arrivare a una quasi guarigione», sottolineano. Poi, alla fine di ottobre quel brutto male si è fatto più aggressivo fino a non lasciarle scampo. Cristina era la figlia di Gino Bianchini, ex assessore del Comune di Roseto, scomparso qualche anno fa, e sorella dell'ex consigliere comunale e agente della polizia di Stato Massimo. Subito la notizia del suo decesso si è sparsa in città e sui social. Centinaia i messaggi di cordoglio ai famigliari.

Il saluto di familiari e amici

«Che la terra ti abbracci come una madre, che il cielo ti baci come tuo padre, che il vento sia il respiro più lungo di tua figlia. Sei stata una grandissima guerriera, un esempio incredibile per tutti noi. Riposa in pace carissima, il tuo sorriso ci accompagnerà ovunque e comunque», scrive Antonella. «Ciao Cristiana. Il tuo sorriso resterà nei nostri cuori per sempre come la tua simpatia e la tua persona! Riposati adesso e salutami tutti lassù», aggiunge Francesco. «Non ci sono parole, ma solo tanta tristezza nel cuore», ancora Antonietta. «Hai capito più di te con tre frasi di quanto chi ti sta vicino e pensa di conoscermi da una vita abbia. A me è bastato questo per capire l'enorme intelligenza che hai, così come la pazienza e la raffinatezza nel non sminuire nessuno. Non eravamo strettissimi amici, ma ho sempre sentito affinità mentale con te. Ciao Cri», il commovente messaggio di Riccardo. «Ho il cuore a pezzi. Sono cresciuto con Cristiana. Per me era una di famiglia. Era una donna molto impegnata nel sociale ed è stata un esempio e un sostegno a tantissime persone che avevano il suo stesso male. Era una persona speciale», afferma il sindaco di Roseto Mario Nugnes. Per tutta la giornata di ieri tantissime persone si sono recate nella casa funeraria Antonio Ruggieri per l'ultimo saluto. Cristiana lascia la figlia Arianna, la mamma Eva, i fratelli Pino, Sabrina e Massimo. I funerali si terranno alle 14.30 di oggi, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Roseto.



