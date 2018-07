Roma, via del Corso diventa pedonale «Ma così la zona andrà in tilt»

di Alessandro Di Liegro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 7 luglio è stato il giorno perfetto per avviare la pedonalizzazione del centro storico, visto lo scarso traffico per il caldo estivo e l'avvio dei saldi, che ha convinto più persone ad approfittare per un giro a piedi: «A ottobre ci divertiamo qua», commenta un residente in largo Monte d'Oro, in quello che ora è diventato uno snodo fondamentale della nuova viabilità dell'area, svolta obbligata per le auto con permesso ZTL. Taxi e Ncc possono, invece, proseguire dritto, provenendo da...