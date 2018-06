Roma, scarica rifiuti in strada ma un passante lo filma: rintracciato e multato VIDEO

Segnalato ai vigili e multato. Roma è sporca non solo perché il servizio di raccolta della spazzatura spesso arranca, ma anche per colpa di cittadini e imprenditori che non smaltiscono correttamente i rifiuti. Sabato mattina uno scooterista ha sorpreso il dipendente di una ditta di pulizie dell'Ostiense, che opera in zona Gazometro, mentre scaricava un intero camioncino pieno di grossi sacchi neri ricolmi di immondizia, ai lati di alcuni secchioni verdi lungo via Lucrezia Romana, in zona Gregna di Sant'Andrea. Lo scooterista ha provato a dirgli di smetterla, «cosa stai facendo?», gli ha chiesto. Ma il dipendente continuava a scaricare come se nulla fosse. Allora il centauro ha ripreso la scena con il telefonino.«Non mi senti, fai finta di niente. Chi è il principale tuo?». E visto che il suo rimprovero non aveva avuto effetto, lo ha avvisato: «Andiamo dai vigili allora...». E così è stato. La ditta è stata rintracciata, il proprietario è stato convocato per lunedì in caserma. Nei suoi confronti scatterà una sanzione che va dai 100 ai 500 euro a seconda del tipo di materiale smaltito. La polizia locale «ringrazia tutti i cittadini che segnalano questo tipo di azioni illecite e indecorose».