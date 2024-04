Sabato 20 Aprile 2024, 06:55

Dal Campidoglio l’aumento della Tari di quasi il 3% vieni visto come un successo. «Poteva essere molto peggio: l’incremento delle tariffe stabilito dall’Arera era del 14%. Siamo riusciti a contenerlo», spiegano da Palazzo Senatorio chiarendo come l’aumento contenuto del 2,87% invece che del 14% è dovuto alla lotta all’evasione.

Plastic Free, in occasione della Giornata della Terra 328 appuntamenti in tutta Italia per rimuovere centinaia di migliaia di rifiuti dall'ambiente

LOTTA ALL’EVASIONE

Anzi, nell’analisi del Comune si evidenzia come questo aumento vada letto anche all’interno del lavoro di rilancio economico, finanziario e societario di Ama che, alla fine, si riverbera sul servizio reso alla città. Non a caso, nella nota diffusa dal Comune, si specifica: «si tratta di una nuova importante tappa nel percorso di rilancio e di efficientamento dell’azienda, che consentirà di migliorare la pulizia della città con investimenti su nuovi impianti come Casal Selce, Cesano, Rocca Cencia e Ponte Malnome (60 milioni di euro), l’acquisto di cassonetti e cestini (54 milioni) e di automezzi (157 milioni), rafforzando ulteriormente l’azione di contrasto all’evasione fiscale che, per il 2023, ha già recuperato 40 milioni di euro. Inoltre, questo Piano consente di ridurre dell’80% l’impatto della decisione di Arera (l’Autorità nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) di far riconoscere alle aziende dei rifiuti costi operativi per il 2024 di circa il 14% in più rispetto al loro Bilancio 2022. L’Amministrazione capitolina, grazie all’avvenuta riforma organizzativa dell’azienda Ama e ad un grande lavoro di recupero dell’evasione, è riuscita infatti a compensare quasi completamente questo incremento, limitandolo al 2,87% e puntando ad azzerarlo il prossimo anno. Restano inoltre intatte tutte le esenzioni totali per chi ha un Isee fino a 6500 euro (circa 30mila famiglie), finanziate dal Bilancio comunale per 11 milioni di euro».

Il sindaco, Roberto Gualtieri, dice: «Più automezzi, nuovi cestini e cassonetti, importanti investimenti negli impianti per il riciclo, maggiore pulizia delle strade e dei marciapiedi: con il nuovo Piano economico finanziario prosegue il lavoro che fa di Ama un grande player dell’economia circolare e che darà a Roma la pulizia e il decoro che merita. Grazie all’importante lavoro sulla lotta all’evasione Roma sarà una delle poche città che riuscirà a mantenere sostanzialmente inalterata la Tari nonostante l’adeguamento all’inflazione imposto dall’Autorità di regolazione».

L’assessore al Bilancio, Silvia Scozzese, parla del Piano economico finanziario di Ama e lo definisce «espansivo e di crescita». Aggiunge: «Da quest’anno, il Piano permetterà di prevedere investimenti per circa 270 milioni. Ama era paralizzata, aveva costi altissimi e ci vedeva incassare solo il 17% dell’ordinario Tari mentre oggi il 65%, recuperando nel 2023 40 milioni di euro. Ecco perché oggi ci possiamo permettere di non scaricare sulla tariffa dei rifiuti i costi rivalutati del 14% come richiesto dall’Autorità nazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA