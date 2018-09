Roma, aggredisce cassiere Cup e ruba incasso: denunciato

Ieri pomeriggio un uomo è riuscito a forzare la finestra ed è entrato all’interno degli uffici del Cup dell’ospedale «Eastman» in viale Regina Elena. L’uomo, un italiano di 35 anni, accertato poi essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ha aggredito il cassiere afferrandolo al collo e si è fatto consegnare l’incasso pari a 3.100 euro. Poi, fuggito a piedi ha fatto perdere le proprie tracce. Malgrado il malvivente, utilizzando il telefono di una complice, abbia tentato di sviare le indagini telefonando al 112 e riferendo che si stava recando al pronto soccorso per un forte dolore ai denti, i successivi accertamenti da parte degli investigatori hanno permesso però di incastrarlo. Rintracciato poco dopo dagli agenti del commissariato Università e Reparto Volanti, è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato denunciato per rapina aggravata. La donna invece è stata denunciata per favoreggiamento.

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA