Roma, picchiato da tre ladri rom mentre difende il suo camper al Laurentino

di Marco De Risi

Ha sorpreso a rubare tre rom all’interno del suo camper parcheggiato sotto casa al Laurentino. Lui è un cinquantenne che dal balcone ha visto gli individui spaccare la serratura ed entrare nel camper. L’uomo è subito sceso in strada ma i ladri avevano già preso diverso mobilio e l’avevano riposto in un’auto, una Focus. Il proprietario del camper è stato picchiato e i malviventi sono fuggiti.

L’aggressione per rapina si è registrata ieri sera su un trattato di viale Carlo Levi. Il cinquantenne è rimasto a terra in preda allo panico con le ferite che sanguinavano. Un’ambulanza l’ha soccorso in ospedale: l’uomo è in buone condizioni. Alcuni equipaggi delle volanti hanno intercettato i tre nomadi nella Focus. C’è stato un inseguimento. I fuggitivi non si sono fermati all’Alt ma tutt’altro: hanno accelerato. Un rapinatore è stato preso. E’ un rom di 24 anni, già con precedenti penali. Risiede nel campo regolare di Castel Romano. Il malvivente ha picchiato un poliziotto che è stato costretto a farsi medicare in ospedale. Il bandito deve rispondere di rapina e lesioni a pubblico ufficiale. I due complici avrebbero le ore contate. Con la rapina di ieri, aumentano i reati attribuiti ai nomadi di Castel Romano ad alcuni dei quali sono stati ritenuti responsabili dalle forze dell’ordine di rapine, aggressioni, riciclaggio d’auto e anche spaccio di droga. I residenti in più occasioni hanno dichiarato il loro disagio a convivere con questa realtà.

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:05



