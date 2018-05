Roma, sciopero Tpl: bus a singhiozzo. Preso a calci un mezzo: «Ho aspettato troppo»

Autobus fantasma, gente in attesa alle fermate, traffico. Trasporti a rischio per tutta la giornata di oggi a Roma, soprattutto lungo il percorso di alcune linee periferiche degli autobus per via di uno sciopero di 24 ore dei lavoratori della società Tpl indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal .

Un giovane stanco di aspettare all'arrivo del mezzo ha urlato: « Ho aspettato troppo» e poi ha inveito contro l'autista del bus, un mezzo della linea 764, infrangendo a calci la porta della cabina. Il ragazzo si è poi dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Eur che indagano sulla vicenda.

Disagi in agguato sulle 103 linee bus di periferia gestite dal consorzio. Il motivo dell'ennesima protesta resta quello dei ritardi nei pagamenti degli stipendi oltre alla mancanza di una politica di risanamento generale. Il servizio sarebbe intorno al 16 per cento rispetto al programmato, 60 le linee in servizio).

Fermo restando il rispetto delle fasce di garanzia (fino alle 8,30 del mattino e dalle 17 alle 20), ecco l'elenco delle linee bus di Roma Tpl coinvolte: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Servizio regolare, sulle reti di Atac, Cotral e Trenitalia.

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:05



