Roma, minaccia con un coltello la madre: «Dammi i soldi». Arrestato alla Garbatella

Romano, 38 anni, nullafacente e con precedenti, ha minaciato con il coltello la madre di 69 anni per farsi consegnare dei soldi. Allertati da una telefonata al 112, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono arrivati nell'abitazione in via Luigi Orlando, alla Garbatella: l'uomo ha puntato l'arma contro i militari, ma è stato disarmato e arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.



Il 38enne è stato portato in caserma e trattenuto, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo, mentre il coltello è stato sequestrato.

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA