Roma, la sindaca Raggi su Fb: «Avanti i lavori per la ciclabile sulla Nomentana»

«Vanno avanti i lavori della nuova ciclabile Nomentana, nella zona nord della città. Il primo tratto del cantiere era stato ultimato da Porta Pia a Viale Regina Margherita. Adesso si prosegue fino a Viale XXI Aprile. Si tratta di un'opera molto attesa dai ciclisti e da tutti i cittadini romani». Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

«Il piano, rimasto chiuso nel cassetto per oltre 20 anni, sta prendendo finalmente forma. La nuova ciclabile si snoderà lungo un percorso di quattro chilometri per unire Porta Pia a Via Valdarno: un significativo passo in avanti per la mobilità sostenibile che comprende attraversamenti pedonali e ciclabili protetti su uno dei principali assi viari della città. La ciclabile di via Nomentana è un tassello di un Piano Ciclabili più vasto che stiamo realizzando e che consentirà di mettere in rete ogni segmento, incrementando la sicurezza dei ciclisti. Ciclabili e bike-lane da Lungotevere Testaccio a Bocca della Verità, da viale delle Milizie a Lungotevere delle Armi, dal tunnel di Santa Bibiana fino alla Stazione Tiburtina, da piazzale Ostiense a via dei Cerchi

.

Abbiamo avviato i lavori su via Tuscolana, con un completo restyling della sede stradale. Un'occasione di riqualificazione urbana: accessi per disabili, più spazio a bici e pedoni, contro la doppia fila e la sosta selvaggia. È in fase di progettazione, invece, il percorso di via Prenestina. Investimenti importanti per una nuova infrastruttura al servizio di tutti».

