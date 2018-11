Roma, 27enne in moto muore in incidente sulla Colombo: schianto con un'auto

Ennesimo incidente sulla Cristoforo Colombo, a Roma. Intorno alle 16 di oggi pomeriggio, all'altezza di via Cesare Federici, un ragazzo di 27 anni, alla guida di una moto, è morto nello scontro con un'auto. Sul posto è intervenuta la polizia locale del gruppo Tintoretto. Il motociclista è rimasto ferito nell'impatto e trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni, dove è poi deceduto per le gravi lesioni riportate. I veicoli sono stati sequestrati e sono in corso indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA