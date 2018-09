Roma, incendio nel centro di raccolta rifiuti Ama sulla Togliatti

Fiamme al centro raccolta rifiuti dell'Ama in via Palmiro Togliatti, a Roma. Il Centro del VII Municipio, al cui ingresso stazionavano abitualmente rom in cerca di ferri e altri materiali da recuperare, rimarrà temporaneamente chiuso. L'incendio si è sviluppato all'interno della struttura nel pomeriggio di ieri. Le cause sono tuttora in corso di accertamento da parte dei tecnici aziendali e delle Autorità competenti.

Ama invita tutti i cittadini che avessero bisogno di conferire materiali ingombranti, elettrici ed elettronici ad utilizzare le strutture più vicine: via Teano 38 (V municipio) e Ponte Mammolo (IV municipio). Tutte le informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti ingombranti sono accessibili sul sito www.amaroma.it.