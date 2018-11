Roma, ciclabile sulla Tuscolana. Raggi su Fb: «Ecco i lavori»

«Voglio mostrarvi nuove immagini dei cantieri della ciclabile Tuscolana. Proseguono spedite le operazioni all'altezza di via Valerio Publicola, mentre sono partiti i primi lavori per la realizzazione della pista in direzione opposta, da piazza Cinecittà verso il centro». Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «La nuova opera ridisegna un'arteria importante del quartiere sud-est di Roma, creando un nuovo collegamento di circa 2,2 chilometri dal Quadraro a Cinecittà. Un tragitto che unirà due fermate della metro A, da Porta Furba a Subaugusta. Ricordo che questi lavori prevedono anche il rifacimento delle banchine di fermata degli autobus per garantire maggiore sicurezza agli utenti del trasporto pubblico», conclude. © RIPRODUZIONE RISERVATA