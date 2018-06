Roma, rifiuti a fuoco nel campo rom di Monte Mario: nube di fumo e paura

Ancora un incendio al campo rom di Monte Mario. Ancora rifiuti bruciati con una grossa nube nere che si è alzata dalla baraccolpoli. Dalle ore 22 in via Sebastiano Vinci, tre squadre dei vigili del fuoco, con due autobotti e il supporto del carroschiuma, sono intervenute per un grande incendio divampato nel campo nomadi circostante. Al momento non risultano feriti o problemi di viabilità ma la nube di fumo, sprigionatasi dalla combustione, è molto vasta

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:38



