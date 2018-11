Un'auto in sosta in via Tuscolana a Roma è sprofondata per metà a causa di un cedimento del manto stradale. È accaduto ieri sera all'altezza del civico 471. Sul posto la polizia locale del VII Gruppo Appio. A quanto riferito dai vigili, il cedimento si è verificato in un punto in cui erano stati effettuati dei lavori nel sottosuolo. Non ci sono stati feriti © RIPRODUZIONE RISERVATA