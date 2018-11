Roma, anziana chiama i carabinieri perché ha bisogno di medicine: «Siete come dei figli»

Non poteva andare in farmacia a comprare medicinali importanti e ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Si tratta di un'anziana, 73enne, con insufficienza respiratoria, che vive sola con il figlio, portatore di handicap, in zona Tor Lupara, a Fonte Nuova. La donna disperata ha chiesto aiuto telefonicamente ai carabinieri.

I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Monterotondo sono andati a casa della signora a prendere la prescrizione medica e subito si sono recati presso la farmacia di turno della zona dove hanno acquistato il medicinale, per poi consegnarlo all'anziana. La donna li ha ringraziati calorosamente, li ha abbracciati manifestando loro tutta la sua gratitudine. «S iete come due figli», ha detto loro. © RIPRODUZIONE RISERVATA