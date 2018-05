Roma, rissa per uno spinello: due arresti vicino villa Torlonia

Rissa a calci e pugni per uno spinello. La scorsa notte, in via Nomentana, all'altezza di villa Torlonia, i carabinieri della stazione Salaria hanno arrestato un 32enne romano, un 19enne romeno e hanno denunciato un terzo ragazzo, 16enne romeno, questi ultimi due residenti in un campo nomadi.

Per tutti l'accusa è di rissa. Quando i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al pronto intervento da parte di un cittadino, i tre si stavano ancora prendendo a calci e pugni. Al termine della lite sono stati tutti accompagnati presso il pronto soccorso dell'Umberto I, dove sono stati medicati e dimessi con prognosi che vanno dai 5 ai 7 giorni.

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA