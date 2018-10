Il sindaco Virginia Raggi viene interrogata proprio in queste ore a piazzale Clodio, nell'ambito del processo

che la vede imputata per falso in merito alla nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Comune di Roma. L'esame, davanti al giudice monocratico, è condotto dal procuratore aggiunto Paolo Ielo che ha coordinato le indagini. © RIPRODUZIONE RISERVATA