Roma, paura al pronto soccorso: un uomo ubriaco urla e aggredisce i poliziotti con un coccio di vetro

Accompagnato in ospedale perché pesantemente ubriaco nella stazione metro Annibaliano di Roma, un algerino di 33 anni, arrivato al pronto soccorso ha iniziato a dare in escandescenza. All'arrivo dei poliziotti del commissariato Porta Pia, li ha minacciati con un coccio di vetro e ha poi sfondato a calci il cristallo posteriore destro della volante dove era stato fatto salire. L'uomo ha poi continuato con lo stesso atteggiamento anche all'interno del commissariato Sant'Ippolito. Risultato avere vari precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza, minacce aggravate a pubblico ufficiale nonché per danneggiamento ai beni dello Stato.

Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA