172 anni della Polizia, Piantedosi: «Migranti, flussi incontrollati ostacolano integrazione»

"Non posso non ricordare il Vostro impegno sul fronte migratorio: flussi incontrollati rischiano di non consentire adeguate forme di integrazione, con conseguenti situazioni di marginalità sociale e inevitabili impatti sull'ordine pubblico". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel suo intervento alla cerimonia del 172esimo anniversario della Polizia di Stato. "È per tale ragione - ha aggiunto Piantedosi - che le politiche di questo Governo si muovono lungo specifiche linee direttrici, che vedono, da un lato l'ampliamento dei canali di ingresso regolari e, dall'altro, una incessante attività di contrasto ai trafficanti di esseri umani". "Centrali, in questo contesto, - ha aggiunto - le politiche volte ad affrontare le cause profonde delle migrazioni, attraverso la cooperazione allo sviluppo e il sostegno ai processi di pacificazione"