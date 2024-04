La Polizia di Stato compie 172 anni, la cerimonia in Piazza del Popolo a Roma

La Polizia di Stato celebra il 172esimo anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia in Piazza del Popolo a Roma alla presenza delle più alte cariche dello Stato tra cui il presidente del Senato, Ignazio La Russa e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, accompagnati dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Prefetto Vittorio Pisani. Questo importante traguardo esalta di nuovo l'impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre.