Polizia, si celebra oggi 172esimo anniversario fondazione

Si celebra oggi il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. "Serve prepararsi a nuove sfide, in un periodo complesso di instabilità internazionale, che alimenta la mancanza di fiducia per il futuro", ha sottolineato il capo del corpo Vittorio Pisani. "La mia profonda riconoscenza va alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, grazie di esserci sempre", ha affermato la premier Giorgia Meloni, mentre per il presidente della Repubblica Mattarella, la polizia di Stato è prezioso punto di riferimento nella vita di ogni giorno, contribuendo al pieno esercizio delle libertà costituzionali. (Lapresse)