La Polizia di Stato con la tradizionale cerimonia ricorda Giovanni Palatucci, giovane questore ucciso nel campo di concentramento

TERNI Il 10 febbraio ricorre l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, il poliziotto riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” e “Medaglia d’ora al Merito Civile”; il giovane questore, come di consueto, sarà ricordato dalla Polizia di Stato di Terni e in particolare dal Questore Bruno Failla durante una cerimonia al parco della Passeggiata, alle 10:30, durante la quale ci si fermerà per un momento di ricordo e riflessione sotto l’albero di ulivo che gli è stato dedicato con una targa. Ucciso nel campo di concentramento di Dachau, infatti, Giovanni Palatucci nel 1944 fu reggente della Questura di Fiume e, internato nel campo di concentramento, morì pochi giorni prima della liberazione, ma non prima di aver tentato di aiutare molti cittadini perseguitati e molti ebrei, riuscendo spesso a evitarne l’arresto e la deportazione. Alla cerimonia prenderanno parte anche le autorità cittadine e il vescovo Francesco Antonio Soddu, oltre che gli allievi del conservatorio Briccialdi, invitati per la realizzazione della cerimonia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA