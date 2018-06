Roma, Prenestina, ferisce ex fidanzato con vetro bottiglia: arrestata 23enne

Ha perso il controllo e ha ferito l'ex ragazzo con un pezzo di vetro. Dopo le segnalazioni arrivate al 112, i poliziotti del Reparto Volanti sono intervenuti ieri mattina in via Silvio Benco, zona Prenestina, dove hanno arrestato una straniera D.J.S.V. di 23 anni. La donna, utilizzando un vetro di una bottiglia rotta, aveva ferito l’ex fidanzato procurandogli delle ferite guaribili in 15 giorni. Accompagnata negli uffici del commissariato Torpignattara, è stata arrestata per lesioni aggravate.

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:46



