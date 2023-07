Passeggia con il cane e incontra l'ex fidanzato, la reazione del cucciolo la spiazza (e il video diventa virale)

Una giovane donna ha mostrato la reazione del suo cane dopo aver incontrato il suo ex fidanzato, che non vedeva da un anno e mezzo. Il video, pubblicato su TikTok, ha affascinato milioni di persone. L'autrice della registrazione, chiamata Camila, ha aperto il suo account @camilaperman proprio per condividere la clip in questione, quasi fosse sicura del successo che avrebbe riscosso, e ci aveva visto lungo: più di 7,3 milioni di visualizzazioni.

Il video

Nel video pubblicato da Camila, si vede passeggiare il suo cane, un golden retriever. Ad un certo punto, mentre cammina, compare in lontananza il suo ex fidanzato. «Stavo passeggiando con il mio cane e lei incontra il mio ex dopo un anno e mezzo senza vederlo», ha titolato la donna, che ha iniziato a registrare con il telefono.

Una volta riconosciuto l'uomo in lontananza, la cagnolona comincia a correre, mentre lui l'aspetta a braccia aperte. Seguono una marea di coccole, e si sente Camila dire "piange", riferita al cane. La clip, lunga circa 37 secondi, si conclude con un'immagine che ha commosso gli utenti: l'ex fidanzato di Camila porta in braccio il cane, che sembra molto felice.

I commenti

«Sarà anche il tuo ex, non il mio», ha scritto scherzando un utente. «Si può dire che le è mancato», ha detto un altro. A sua volta, un utente ha fatto riferimento alla tristezza che genera una separazione. «Siamo tutti d'accordo sul fatto che la cosa più dolorosa di troncare una relazione è allontanarsi dagli animali domestici, giusto?» ha riflettuto. «Neanche Giuda ha osato tanto», ha commentato un altro.