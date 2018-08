Allerta in questura, un caso di Tbc: ​contagio per «motivi personali»

di Alessia Marani e Camilla Mozzetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Un dipendente di questo ufficio è affetto da tubercolosi, d'intesa con l'ufficio sanitario provinciale sono stati attivati i protocolli previsti». La nota firmata dal vice-capo di Gabinetto della Questura, Roberta Lograno, porta la data del 2 agosto. È allarme Tbc tra le stanze di via di San Vitale. Una dipendente dell'ufficio di Gabinetto ha contratto il virus e risulta ora in malattia. La Questura ha avviato la profilassi, richiesta dal caso, per i cinque colleghi che quotidianamente dividono con la...