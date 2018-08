Roma, Pietralata, ladro sorpreso con il bottino rischia linciaggio

L’intervento tempestivo dei carabinieri della Stazione di Santa Maria del Soccorso ha evitato il linciaggio per un ladro 33enne di origini bosniache che si stava allontanando dall’abitazione dove aveva consumato un furto. Il ladro, dopo essersi introdotto furtivamente in un appartamento in via di Pietralata ed aver recuperato vari oggetti in oro custoditi in un mobile della camera da letto, ha tentato di allontanarsi indisturbato ma, all’uscita, ha incrociato la proprietaria, 25enne romana, che tornava a casa. Le grida della donna hanno allertato anche alcuni passanti che hanno rallentato la fuga dell’uomo fino all’arrivo dei carabinieri, immediatamente avvisati tramite 112. Quando i militari sono arrivati hanno trovato il malvivente accerchiato da una folta folla di persone e lo hanno bloccato e ammanettato. La refurtiva è stata interamente riconsegnata alla vittima mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:50



