Roma, Ostia, svuota la cassa di uno stand del «Social Days»: arrestato 29enne

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 29enne del luogo che aveva poco prima messo a segno una rapina. L’uomo era riuscito a sottrarre 1.400 euro dalla cassa di uno stand della manifestazione «Social Days», la festa organizzata dalle associazioni lidensi in svolgimento nella zona di piazzale Magellano.



La sua azione, però, è stata notata da uno dei partecipanti alla manifestazione che ha cercato di fermarlo, ma è stato fatto bersaglio di una violenta aggressione da parte del malvivente che è riuscito, dopo una breve colluttazione, a darsi alla fuga. I Carabinieri, in transito sul vicino lungomare, allertati dalla vittima e da altri testimoni, sono riusciti in poco tempo a individuare e bloccare il malvivente, recuperando anche l’intera refurtiva. Il rapinatore è stato arrestato e trattenuto in caserma, in attesa dell’udienza di convalida.

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:21



