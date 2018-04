Ostia, auto si ribalta sul lungomare Duilio: grave il conducente

Paura ieri sera a Ostia. Una Lancia Y si è ribaltata ieri sera sul lungomare Duilio. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Grassi in codice rosso.

Nell'incidente, avvenuto in direzione Torvaianica e senza coinvolgimento di altri automobilisti, è rimasta danneggiata anche un'auto in sosta. La strada è stata chiusa al traffico per i necessari interventi di soccorso e di ripristino della sicurezza.