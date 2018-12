Morgagni e Manara occupati per poche ore: interviene la polizia

Un blitz nella notte, pianificato da giorni. Assemblea dopo assemblea, gli studenti dei licei Manara e Morgagni (retti dalla stessa preside), stanotte, intorno alle 4, hanno occupato le loro scuole. Ma l'occupazione è durata solo poche ore. Nel caso del Manara, sono stati gli stessi alunni a liberare l'istituto, senza bisogno di intervento della polizia. In quello del Morgagni, invece, è stata necessaria un'opera di "convincimento" da parte delle forze dell'ordine, che erano state allertate dalla preside stessa, Paola Gasperini.

Al Morgagni, la presidenza aveva proposto ai ragazzi l'autogesione: una soluzione meno invasiva, che non comportava l'interruzione delle lezioni. Troppo poco per chi, invece, era per il blocco dei corsi: da qui la decisione, messa ai voti in un'assemblea, di prendere possesso dell'istituto di via Fonteiana. Circa 200 i ragazzi che si sono barricati nell'istituto, prima che la polizia li convincesse ad interrompere la protesta. La presidenza punta a far riprendere regolarmente le lezioni già domani, 11 dicembre.

