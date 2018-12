Al Liceo Pasteur la palestra della scuola occupata diventa un ring "social"

Quattro giorni di occupazione, iniziati lunedì 3, quando, dopo un'assemblea, i ragazzi – che, ancora una volta, non rappresentavano la maggioranza degli studenti – hanno deciso di occupare il liceo Pasteur, in via Barillai. E oggi, la decisione delle forze dell'ordine – richiamate dal preside – di interrompere questa protesta, che ha determinato lo stop alle lezioni. Il blitz degli agenti è scattato alle 8 di mattina: nessuna resistenza, tutti gli occupanti sono stati identificati.

Ma cosa è successo nei quattro giorni, durante i quali, gli studenti avrebbero dovuto organizzare momenti di confronto e di dibattito all'interno della palestra – fulcro dell'occupazione? Di confronti verbali se ne sono visti pochi, mentre hanno dominato quelli “fisici”. Come dimostrano alcuni video, girati nella palestra del liceo, che raccontano la trasformazione di questo spazio in una sorta di ring dove gli under 19 si sfidano in singolari gare: dalle scazzottate con i cuscini fino al salto con i materassini. Tutto ripreso con i telefonini e condiviso sui social. Le lezioni sono riprese regolarmente, mentre è in corso l'inventario dei danni.



