Tivoli, la Notte europea dei musei nelle ville tiburtine

La Notte Europea dei Musei e la Festa dei Musei fanno tappa anche a Tivoli. All’iniziativa, che coinvolge musei e siti in tutta la Penisola, partecipano questo sabato, e domenica, anche Villa Adriana, Villa d’Este, il Santuario d’Ercole Vincitore e la Mensa Ponderaria. Le attività, organizzate dall’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este, partono sabato nella dimora del Cardinale Ippolito d’Este. Alle 16 conferenza e visita guidata Rosa fresca aulentissima a cura di Ercole Andrea Petrarca. Massimo 50 persone per informazioni va-ve.didattica@beniculturali.it.



All’Ercole Vincitore, sempre alle 16, è tempo di giocare: attività didattiche, letture e giochi per bambini, massimo 15 partecipanti ed ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto. Alle 20 letture itineranti tra il Santuario di Ercole Vincitore e Villa d’Este con Il pifferaio di Hamelin l’attore e doppiatore Francesco Vairano, massimo 50 persone, prenotazioni alla mail: va-ve.didattica@beniculturali.it.

In occasione della Notte Europea dei Musei il biglietto d’ingresso a Villa d’Este seguirà la tariffazione speciale di 1 euro (orario apertura serale: 19.45-22.45, la biglietteria chiude alle 21.45)



A Villa Adriana, alle 19.30, apertura straordinaria dei Mouseia, la sala piano terra del museo vicino al Canopo, con visita tematica Adriano e l’universo femminile condotta dai funzionari del sito, Benedetta Adembri e Elisa Fain. L’attività è gratuita, con appuntamento ore 20.30 al Plastico; occorre prenotarsi via mail all’indirizzo va-ve.didattica@beniculturali.it. Anche nella dimora dell’imperatore romano tariffa speciale ad 1 euro. Domencia a Villa Adriana, alle 10.30, altra apertura straordinaria dei Mouseia e visita tematica Adriano e l’universo femminile. Prenotazione sempre allo stesso indirizzo mail, va-ve.didattica@beniculturali.it. Alla Mensa Ponderaria visite guidate dalle 15.30 alle 16.30, a cura di Sergio Del Ferro, funzionario archeologo dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este. Le attività saranno gratuite, ma accessibili su prenotazione, va-ve.didattica@beniculturali.it.





Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:38



