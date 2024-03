Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 marzo

Un nuovo weekend sta per iniziare ed è il primo del terzo mese dell'anno. Tante le iniziative presenti a Roma per il 2 e il 3 marzo. Grandi e piccoli potranno scegliere come trascorrere il fine settimana, di seguito alcune proposte su cosa fare.: il 3 marzo, prima domenica del mese, aperti Musei che rientrano nel Sistema di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Bubbles Revolution: il più grande spettacolo di bolle di sapone al mondo! Il 2 e 3 marzo presso l'Auditorium della Conciliazione. Passeggiate romane, visita Porta del Popolo: ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti Sabato 2 marzo alle 10 a cura di Vanessa Ascenzi ed Elisabetta Maffioli, si terrà una visita con interprete LIS a Porta del Popolo. Si potrà visitare l’interno del monumento e percorrere il camminamento superiore con affaccio sulla piazza. Sarà anche l’occasione per conoscere il Centro di Documentazione del Sito UNESCO di Roma, che ha sede nell’edificio. Appuntamento in piazza del Popolo 11d, nei pressi del fornice di sinistra della Porta. Attività gratuita per tutti ma non adatta a persone con difficoltà motorie. Prenotazione obbligatoria allo 060608 (max 15 partecipanti). Foodstock: Food Truck da tutta Italia hanno già acceso i motori per darsi appuntamento il 2-3 MARZO per FOODSTOCK il più grande evento di Street Food in una stratosferica location di 2.000 mq interni ed esterni nel cuore della Tiburtina. Cacio e Pepe Festival: Una selezione delle migliori materie prime di qualità e ospiti d’eccezione come il Pastificio Secondi e Felice a Testaccio ti aspettano a Eataly Roma Ostiense per farti provare la cacio e pepe in tantissime versioni. Il tutto accompagnato da vini selezionati dalla nostra grande enoteca e birra artigianale Eataly. FOTO: SHUTTERSTOCK E @UFFICIO STAMPA BUBBLES REVOLUTION MUSICA: PROJECT A_KORBEN