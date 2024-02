Cani al museo, anche "Fido" può entrare (senza pagare): «Per padroni e animali visite speciali a tema»

Possono entrare, scodinzolare, annusare, osservare e passeggiare in braccio al padrone (o nel trasportino). In fondo, anche l’arte parla per loro, ne celebra storie e vezzi, bellezze e significati allegorici. I cani (di piccola taglia) possono entrare al museo. Ma non solo. Anche gatti, criceti, pappagalli...animali domestici insomma. Sorvegliati dai propri accompagnatori. Magari, meglio nel trasportino a zainetto. L’iniziativa parte dal cuore di Perugia, dalla prestigiosa Galleria Nazionale dell’Umbria, istituzione del Ministero della Cultura, guidata ora dal nuovo direttore Costantino D’Orazio. Che spiega subito: «Il nostro obiettivo è far capire al grande pubblico che la Galleria nazionale è assolutamente “pet friendly”».

SAN VALENTINO

Perugini e turisti con animali al seguito hanno le porte aperte.

DOG SITTING

Per il debutto di San Valentino, lo stesso Costantino D’Orazio farà da cicerone, insieme al suo bassotto Cesare: «L’itinerario che abbiamo scelto - annuncia il direttore - mira a far scoprire al pubblico gli animali presenti nella collezione d’arte, da quelli reali a quelli fantastici, passando per il grifone simbolo di Perugia. Dalle opere di Pinturicchio a quelle di Raffaello, fino a Benozzo Gozzoli sveleremo il significato degli animali per gli artisti». Tutti al museo dunque, padroni e cagnolini. «Dal 24 febbraio attiveremo un servizio di dogsitting che va prenotato».

LA NOTTE BIANCA

E il cane paga il biglietto? «Ci mancherebbe», sorride D’Orazio. «Anzi, a metà visita li faremo uscire su uno spazio speciale dove possono sgranchirsi le gambe...Insomma, ci aspettiamo qualsiasi tipo di animale, non facciamo differenza, dal gatto al pappagallo. Il nostro è un modo per condividere l’amore. Ed è solo l’inizio. Per noi gli animali sono benvenuti». Un’iniziativa che promette di venire adottata anche da altre realtà. E al museo con gli animali si va anche di notte. Il 16 febbraio, in occasione dell’evento Mi illumino di Meno promosso dal programma Caterpillar di Radio2, grazie al sostegno dello sponsor Vitakraft, azienda umbra che distribuisce prodotti per animali, la Galleria sarà straordinariamente aperta fino alle 22.30.