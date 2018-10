Maltempo, oltre 100 interventi nella notte: sommozzatori in azione all'Idroscalo di Ostia

Sono circa gli 100 interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco di Roma in tutta la città. A quanto riferito dai pompieri, per tutta la notte il nucleo Saf e i sommozzatori sono stati impegnati in via dell'Idroscalo a Ostia per soccorrere diverse persone. Ancora molti gli alberi e i rami pericolanti. Al momento i vigili del fuoco, che hanno rafforzato il dispositivo in campo anche per la giornata di oggi, devono ancora evadere circa 400 richieste di intervento. © RIPRODUZIONE RISERVATA