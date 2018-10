Roma, altri 10 bambini abusati dal maestro d'asilo thailandese

Inchiesta bis sul maestro pedofilo dell'asilo dove andavano i figli dei dipendenti di Bankitalia. Ai ventisei casi di abusi e molestie già accertati se n'è aggiunta una decina. Si aggrava la situazione giudiziaria di Johnatan Trupia, 25 anni, l'insegnante di inglese originario della Tahilandia, che approfittava degli incontri con i piccoli per riprovevoli carezze. L'indagato, che ha chiesto il rito abbreviato, per 26 contestazioni, risulta ora indagato per altri approcci che sono stati denunciati successivamente al suo arresto, avvenuto a marzo.

I primi 12 comportamenti sospetti erano stati immortalati in sole 24 ore di riprese nell'asilo di via del Madrione, grazie alle telecamere fatte installare dalla procura e dai carabinieri di via Inselci. Ieri si è costituita parte civile davanti al gip l'Opera Montessori, che gestiva l'asilo, oltre ai genitori delle vittime, presenti all'udienza. L'educatore, finito in manette a marzo, era stato assunto nell'ottobre 2017, e nei mesi di lavoro aveva mostrato una predilezione per le bambine. Inchiodato dal sistema di videosorveglianza, dopo l'arresto ha confessato e chiesto perdono.

La confessione davanti al pm Francesca Passaniti e al procuratore aggiunto Maria Monteleone, è stata considerata a singhiozzo e non completa. «Ho difficoltà nelle relazioni intime per un incidente che ho avuto» ha spiegato rivelando altri nomi di vittime. «Mamme papà e bimbi - ha detto l'avvocato Irma Conti che assiste alcune famiglie - stanno affrontando un cammino lungo per superare l'incubo. Chiedono che non succeda più».



