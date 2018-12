Raid a Trastevere, tifosi laziali a caccia di tedeschi con spranghe e bastoni: distrutte vetrine e auto

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri a caccia dei fuggitivi.

Non c'è pace per Roma assediata dagli ultrà. Dopo gli scontri de tifosi dell'Eintracht Francoforte e le forze dell'ordine prima del match con la Lazio e il tentativo di invasione di campo, finito con un arresto e due denunce, in tarda serata una cinquantina di laziali vestiti di nero, incappucciati e con sciarpe, dalle 23.30 alle 00.30, hanno seminato il panico nel rione Trastevere. Secondo quanto riportato da testimoni avrebbero picchiato qualsiasi tifoso tedesco a vista e uno di questi aveva almeno una ferita sanguinante sulla fronte. Nel raid gli ultrà biancocelesti, armati di spranghe e bastoni, avrebbero spaccato vetri delle macchine parcheggiate e vetrine a caso.I tedeschi e altri turisti impauriti avrebbero trovato riparo dentro un ristorante di via San Francesco a Ripa.Il MamaSi ha chiuso le serrande e i clienti si sono barricati dentro. Un altro supporter tedesco sarebbe stato ferito nei pressi di una pizzeria.Il clima di odio tra le due tifoserie, già divise da opposte simpatie politiche, si era inasprito nel match di andata, quando i laziali furono oggetto di attacchi e provocazioni. "Hanno attaccato anche le famiglie coi bambini", lamentarono i laziali. Il ritorno, dunque, presagiva possibili vendette.