Raggi sugli ultras dell'Eintracht: «Noi i tifosi li vogliamo, ma le bestie no»

«È in corso una partita di calcio, questa sera degli hoolingas venuti dalla Germania hanno sostanzialmente saccheggiato e devastato zone della nostra città: un supermercato in zona Flaminio, piazza del Popolo. Noi a Roma accogliamo a braccia aperte i tifosi, ma gli hooligans non li vogliamo più. I tifosi li vogliamo, le bestie no». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Piazzapulita su La7. Ultimo aggiornamento: 22:50