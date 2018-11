Occupazione flop al Federico Caffè: dura solo poche ore

Un'occupazione lampo, o flop: definizione a parte, non cambia la sostanza. Questa mattina, gli studenti dell'Istituto Federico Caffè, in via Fonteiana, hanno occupato la loro scuola. Un blitz pianificato sull'onda di quanto avvenuto ieri al liceo Colonna, a Campo de' Fiori, "preso" a sua volta da un manipolo di studenti. Peccato che nel caso odierno, i ragazzi non siano riusciti a "tenere" il controllo della scuola: nel pomeriggio, infatti, l'occupazione è terminata. Domani, mercoledì 28, le lezioni saranno comunque sospese. Continua, intanto, la protesta della minoranza degli studenti al Colonna: si tratta del settimo istituto a interrompere le lezioni, dopo Mamiani, Virgilio, Pilo Albertelli, Socrate, Righi e Tasso. Al liceo Manara, in via Basilio Bricci, oggi si sono vissuti momenti di tensione: al Collettivo, che puntava ad occupare la struttura, è stata negata al possibilità, in via cautelativa, di riunirsi nel cortile, ed è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

LEGGI ANCHE: ----> La festa per l'occupazione del Liceo Colonna

LEGGI ANCHE:----> Occupazioni flop: poche adesioni tra gli studenti e licei "presi" per poche ore

«I locali della scuola sono stati riconsegnati dagli studenti che li avevano occupati stamane - ha spiegato il preside sul sito dell'Istituto Caffè - Sono al momento in corso accertamenti sullo stato delle Aule, delle attrezzature e arredi. Nella giornata di domani, l'attività didattica rimarra' necessariamente sospesa per consentire la pulizia ed il ripristino di tutti i locali. Allo stato attuale , si ritiene che le lezioni possano riprendere regolarmente giovedi 29 novembre, le famiglie saranno comunque aggiornate sulla situazione con successive comunicazioni».

Ultimo aggiornamento: 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA