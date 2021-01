Avevano organizzato come tutti gli anni un evento per ricordare l'orrore dell'Olocausto e celebrare la Giornata della Memoria. Ma gli studenti dell'istituto tecnico superiore Federico Caffè di Monteverde si sono dovuti scollegare, chiudere i computer e disattivare la videoconferenza di gruppo sulla Shoah iniziata da pochi minuti e aperta a tutti gli alunni della scuola per vedere in contemporanea, seppur a distanza, il documentario "L'ebreo errante nell'arte del '900" montato da uno studente dell'istituto superiore e realizzato dalle professoresse di Italiano e Storia dell'arte.

«Durante la visione del video - racconta la professoressa di Lettere Isabella Cognatti - in condivisione con tutti, alcune persone, di cui abbiamo i nominativi, nonché i video delle loro interruzioni, hanno iniziato ripetutamente a bestemmiare, emettere suoni scurrili (ruttare), inneggiare ad Hitler ed al nazismo e pronunciare frasi antisemite». Un attacco hacker in piena regola. «In un primo momento - prosegue la docente - ho tentato di eliminarli dal gruppo, ma questi continuavano a rientrare a bestemmiare e, come se non bastasse, a scriverlo sulla chat comune, di cui abbiamo le foto che lo testimoniano. A quel punto, mi sono vista costretta ad assumermi la responsabilità di interrompere, dopo aver provato ad intervenire verbalmente varie volte, ma venendo aggredita in malo modo». Un episodio inaccettabile per tutta la comunità scolastica da anni impegnata a mantener viva la celebrazione della Giornata della Memoria. Non è escluso che il link per seguire il documentario sia stato trasmesso all'esterno della scuola e che dunque degli sconosciuti ne abbiamo approfittato.

Quest'anno, diversamente dal passato, il Federico Caffè aveva organizzato l'evento a distanza dopo anni di rappresentazioni e incontri che si sono svolti al teatro Vascello. Per la pandemia da Covid-19 non è stato possibile far altro se non riunire tutti gli studenti da remoto. Le persone che hanno fatto l'intrusione sono state già segnalate alle autorità mentre la scuola sta valutando di riprogrammare l'evento interrotto. «E' inaccettabile quanto accaduto nella scuola di Monteverde - il commento della sindaca Virginia Raggi su Twitter - Alcuni hacker si sono inseriti durante una presentazione online e sono comparsi insulti antisemiti e frasi inneggianti a Hitler. Tutto questo è vergognoso. Mi auguro si faccia presto chiarezza».

