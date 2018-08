Risse e violenze a Fregene, alcol e feriti nelle notti del Blanco

di Marco Pasqua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

C'è una lunga scia di violenze, dietro alla chiusura di due giorni dello Stabilimento La Vela, disposta dalla Questura. Violenze, ma anche fiumi di alcol: quelli che, ogni domenica, scorrono al Blanco, la serata cult ospitata da questo stabilimento di Fregene. Un appuntamento divenuto ormai un must per molti giovani di Roma Nord, anche tanti minorenni, che si spingono fin qui per bere e, in alcuni casi, fare uso di sostanze stupefacenti. Per questo motivo, il questore, Guido Marino, dopo aver letto il rapporto dei suoi uomini, ha...