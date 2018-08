Fregene, lo stabilimento La Vela e il Blanco chiusi per due giorni dalla Questura: «Motivi di ordine pubblico»

La sospensione, per adesso, avrà una durata di due giorni. Secondo quanto riscontrato dalla Polizia, sono stati registrati più episodi "critici" da aprile a maggio: episodi che creavano problemi per l'ordine pubblico. Come ha rilevato la polizia, lo stabilimento organizzava, ogni domenica, eventi che richiamavano centinaia di persone, senza che fosse stata data una comunicazione alle autorità preposte. Durante i controlli amministrativi, inoltre, è stato anche rilevato che il locale non aveva il certificato per la protezione degli incendi.Alla fine di giugno, il Blanco finì su tutte le cronache nazionali, perché il padre di un ragazzo che sarebbe stato scartato dalla sicurezza, all'ingresso, guidò un furgone contro lo stabilimento.