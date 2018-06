Roma, Fori Imperiali, ambulante tenta di darsi fuoco durante controlli vigili: bloccato

Un venditore ambulante ha tentato di darsi fuoco cospargendosi il corpo di liquido infiammabile su via dei Fori Imperiali, ma è stato bloccato dal pronto intervento della polizia locale che ha evitato il peggio. Secondo quanto si apprende, l’autore del gesto è un italiano sulla trentina sprovvisto delle autorizzazioni necessarie ad esercitare l’attività, che alla vista degli agenti intervenuti per un controllo, ha reagito con l’estremo intento. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:56



