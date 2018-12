Roma, lo sgombero della ex fabbrica Penicillina costato ai contribuenti 277 mila euro

Costerà 277 mila euro ai contribuenti romani lo sgombero dell'ex penicillina, la fabbrica occupata sulla Tiburtina e sgomberata lunedì scorso. La cifra è quanto richiesto dal dipartimento Tutela ambientale del Campidoglio alla giunta per «il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità dell'ex sito industriale situato in via Tiburtina 1040 a tutela della salute e dell'incolumità pubblica». I fondi sono stati reperiti dalla giunta Raggi con un'apposita delibera passata in giunta il 4 dicembre, con la quale viene disposto un prelevamento dal fondo di riserva. Nel frattempo la ragioneria capitolina ha richiesto al dipartimento Tutela Ambientale di preparare gli gli atti necessari al recupero della somma a carico della “Isf Srl”, l'industria farmaceutica in liquidazione, individuata quale proprietaria del complesso immobiliare. Ultimo aggiornamento: 16:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA