Due Ponti, è emergenza rifiuti: «L'Ama ci ha abbandonati»

E’ un grido di rabbia e di sconforto quello che si sta diffondendo tra i residenti del quartiere Due Ponti dove si denuncia una situazione al limite della sopportazione a causa dei rifiuti non raccolti che invadono le strade. Decine di famiglie hanno firmato diverse lettere di sollecitazione chiedendo alle autorità competenti di intervenire per sventare quella che potrebbe diventare un’emergenza sanitaria.

«La zona più colpita è la via Flaminia a ridosso del civico 964, - spiega Riccardo Recanati, tra i promotori della protesta - all'altezza della stazione del treno metropolitano Due Ponti, non distante da Ponte Milvio, a pochi metri dal Parco di Veio e con il castello di Tor Crescenza che fa da cornice. I condomini, circa 400 appartamenti in totale, gettano i propri rifiuti in due punti raccolta distanti 50 metri l’uno dall’altro e composti da 4 cassonetti. L’Ama passa raramente e di conseguenza l’immondizia si accumula, riversandosi sui marciapiede. Ogni notte - prosegue sempre Recanati - sbandati rovistano nei cassoni alimentando ancora di più il degrado della zona».



«Siamo stanchi, non è ammissibile che i cittadini siano costretti a vivere di fronte ad una discarica, tra topi e miasmi, e che i bambini per andare a scuola debbano affrontare ogni mattina una prateria immensa di buste dell’immondizia. A nulla è valso fare continue segnalazioni all’Ama, alla polizia locale e all’Asl. Chiediamo - conclude il portavoce - che vengano levati tutti i cassonetti, investendo sulla raccolta porta a porta nei vari condomini, augurandoci che almeno questa richiesta venga ascoltata da chi di dovere».

