Roma, pulizie solo in Centro: le periferie affogano nella spazzatura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pulizie straordinarie nelle strade dello shopping (e del turismo), cassonetti pieni in periferia. Con l'arrivo del periodo natalizio l'Ama lancia un piano di potenziamento della raccolta dei rifiuti in 67 piazze e strade storiche della Capitale, da via del Corso al Pantheon, ma cresce l'allarme per una possibile emergenza durante le festività di fine anno, quando il personale al lavoro si riduce. Un rischio amplificato dalla delicata situazione che si riscontra già in questi giorni in diversi quartieri della Città eterna: in quelli più lontani dalle Mura Aureliane ma anche in alcune zone semicentrali.I PROBLEMILe segnalazioni di casi particolarmente difficili arrivano da diversi quadranti. Come la barriera di buste di rifiuti formatasi davanti ai cassonetti nel quartiere Don Bosco, a ricordare un po' le trincee difese con i sacchi di sabbia. Oppure i cartoni da imballaggio mischiati a rifiuti di ogni tipo che rendono materialmente impossibile camminare sui marciapiedi a Portonaccio. Situazione simile al Quadraro, dove gli spazi tra i contenitori dell'Ama e i muri degli edifici sono spesso completamente invasi da cumuli di rifiuti, così come in alcune strade di Casal Bruciato.I CUMULISpazzatura fuori dai cassonetti - e anche dai sacchetti, a testimoniare un senso civico medio molto carente - fa brutta mostra di sé anche in largo Preneste. A Pietralata c'è addirittura una fermata dei bus resa impraticabile da rifiuti che sono stati sversati sul ciglio della strada. Ma montagnole di immondizia si trovano anche in strade più vicine al centro: da via Felice Grossi Gondi, in zona Lanciani, a via Tripoli, nel quartiere Africano. L'Ama sta correndo ai ripari in vista dei giorni festivi, cercando volontari disposti a lavorare a Natale, Santo Stefano e nei giorni a cavallo tra vecchio e nuovo anno. Ma gli impianti di trattamento sono già in sofferenza.GLI INTERVENTISono scattati ieri, intanto, i presidi rafforzati nelle piazze e vie storiche, tra cui via Frattina, via del Babuino, via del Corso, via del Lavatore, via della Minerva e via dei Fori Imperiali. Il piano natalizio dell'azienda di via Calderon de la Barca e dell'assessorato capitolino all'ambiente riguarda complessivamente sette piazze storiche - Spagna, Navona, Pantheon, Trevi, Popolo, Venezia e Colosseo - e oltre 60 vie limitrofe del centro monumentale. Prevista l'intensificazione delle operazioni di raccolta dei rifiuti lungo oltre 35 aree dello shopping della città.In queste zone particolarmente frequentate da romani e turisti nel periodo natalizio, vengono potenziate fino all'Epifania la pulizia dei marciapiedi, dei bordi stradali e dei punti di interesse, oltre alla vuotatura dei cestini gettacarte. Focus specifico sull'area di piazza Navona, che ospita il tradizionale mercatino natalizio, con operazioni potenziate anche nelle strade limitrofe: piazza delle Cinque Lune, via di Pasquino, via della Cuccagna, via Agonale, via dei Canestrari, via dei Lorenesi e via di Sant' Agnese in Agone.